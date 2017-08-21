بغداد تنفي.."لا تنازلات للأكراد لتأجيل الاستفتاء"

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي مساء الأحد تقديم #بغداد تنازلات للأكراد لتأجيل الاستفتاء على الاستقلال في إقليم #كردستان والمقرر الشهر المقبل .

وأتت توضيحات مكتب العبادي رداً على إعلان مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني "ملا بختيار" أن أكراد #العراق قد يدرسون احتمال تأجيل الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر مقابل ضمانات من الحكومة المركزية في بغداد ووثيقة تسمح لهم بإجراء الاستفتاء العام المقبل.

وقال بختيار "إن وفدا كرديا يزور بغداد للاطلاع على مقترحات من قادة عراقيين قد تقنع الأكراد بتأجيل التصويت، داعياً بغداد لإبداء استعداد لمساعدة #الأكراد على تخطي أزمة مالية وتسوية ديون مستحقة على حكومتهم تقدر ما بين عشرة واثني عشر مليار دولار بما يساوي تقريباً الميزانية السنوية لكردستان.

يذكر أن مسألة الاستفتاء خلقت جدلاً كبيراً بين بغداد والإقليم الكردستاني، كما سببت تخوفاً دولياً. فبالإضافة إلى تركيا وإيران اللتين تعارضانه، تتخوف #الولايات_المتحدة ودول غربية أخرى من أن يشعل التصويت صراعا جديدا مع بغداد وربما دول مجاورة، ويصرف الانتباه عن الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش في #العراق و #سوريا.

وطلب وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون رسميا من #مسعود_بارزاني رئيس كردستان العراق قبل 10 أيام تأجيل الاستفتاء.