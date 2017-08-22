العراق.. فرار 10 آلاف مدني من تلعفر خلال 24 ساعة

العمليات العسكرية في #تلعفر تسببت في فرارِ آلاف المدنيين، وقال مصدر عسكري عراقي إن نحو عشرة 10 آلاف مدني فروا من المناطق المحيطة بقضاء تلعفر غربَ مدينة الموصل، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار معارك استعادتها من #داعش.

المصدر أوضح أنه تم نقل الفارين إلى مخيمات مؤقتة كانت قد أُنشئت خلف الخطوط الدفاعية استعدادا لاستقبال الفارين من المعارك.

يأتي ذلك فيما أعلنت القوات المشتركة استعادة السيطرة على حيين داخل تلعفر في اليوم الثالث من بدء العملية العسكرية لطرد تنظيم داعش من البلدة الواقعة شمال #العراق.

وذكر بيان لقيادة العمليات العراقية المشتركة أن قوات الجيش و وحدات مكافحة #الإرهاب اقتحمت المدينة من عدة محاور، و تمكنت من السيطرة على حيي النور و الكفاح.

تقدم تم بدعم جوي كثيف من طيران #التحالف_الدولي الذي قصف خطوط الصد لتنظيم داعش ما تسبب بارباك كبير في صفوفه.

غير أن مصادر عسكرية ذكرت للعربية أن هنالك صعوبات وتحديات تواجه #القوات_العراقية تتمثل في المرتفعات التي تطل على تلعفر ومنها جبال ساسان غرباً ومرتفعات الشيخ إبراهيم في الشرق.

وأوضحت المصادر أن اثنين من قادة الصف الأول في داعش يقودان المعارك في هذه المرتفعات وهما حسن الجبوري قائد معركة تلعفر، وهاشم فرحات وهو تركماني يقود عناصر داعش من داخل كهوف المرتفعات.

وتوقع عسكريون ألا يتم حسم المعارك في هذه المرتفعات إلا بإنزال جوي.

وتأتي هذه التطورات العسكرية في وقت وصل فيه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى العراق حيث أجرى محادثات مع القادة العراقيين بشأن الخطوات المقبلة في الحرب على داعش.