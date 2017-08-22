منشورات على تلعفر تدعو المدنيين للابتعاد عن المسلحين

ألقت طائرات القوة الجوية #العراقية مئات الآلاف من #المنشورات على مركز قضاء #تلعفر تتضمن أخبار المعركة هناك، ونصائح للمواطنين بالابتعاد عن مواقع #داعش ، وكذلك تحذير لكل عناصر داعش جاء فيها (عليكم إلقاء السلاح والاستسلام لتجنب الموت).

تضمنت المنشورات أيضاً ضرورة أن يكون #المدنيون قريبين من القوات العراقية لمساعدتهم، والتأكيد على إنجاز مهام هذه القوات بأسرع وقت ممكن.

في الوقت ذاته حذرت القوات العراقية في منشوراتها أفراد التنظيم المتطرف من مواجهتها، وأنها تستخدم "أسلحة لا تقهر تمت تجربتها سابقاً في معركة الموصل وكانت نتائجها واضحة" وأنها زادت من إمكانياتها القتالية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن فجر الأحد انطلاق معركة تحرير قضاء تلعفر ( 70 كم شمال غرب الموصل ) آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى.