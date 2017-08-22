ماتيس للعبادي: ندعم الحفاظ على وحدة العراق

استقبل رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي بمكتبه، الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي، جيمس #ماتيس والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب والتسليح، إضافة إلى الحرب على #الإرهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على تنظيم #داعش.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن ماتيس جدد دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب، وأشاد بالانتصارات التي حققها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدعم الحفاظ على وحدة العراق، وترفض أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.

كما التقى ماتيس برئيس #إقليم_كردستان العراق، مسعود بارزاني، في إربيل، حيث بحثا الاستفتاء الذي يرغب الإقليم في إجرائه على الاستقلال، وتخشى الولايات المتحدة أن يؤثر على المعركة ضد "داعش".

وكان ماتيس قد وصل الثلاثاء إلى بغداد في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً، وذلك في اليوم الثالث من هجوم تشنه #القوات_العراقية بدعم من #التحالف_الدولي الذي تقوده واشنطن على #تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم #داعش في محافظة #نينوى بشمال البلاد.