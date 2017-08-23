القوات العراقية تعد بممرات آمنة لخروج المدنيين من تلعفر

أفاد مراسل "الحدث" في العراق أن القوات العراقية مسنودة بعشرات الآليات المدرعة اقتحمت، الأربعاء، حي الكفاح الشمالي أول أحياء غرب تلعفر.

كما أسقطت القوات منشورات تطالب المدنيين بالابتعاد عن مواقع تنظيم داعش وتعدهم بفتح ممرات آمنة للخروج.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن ما يقارب 30 ألف مدني محاصرون، بسبب المعارك الدائرة في مدينة تلعفر العراقية التي تحاول القوات العراقية استعادتها من تنظيم داعش.

وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من استخدام المدنيّين العراقيين دروعاً بشرية، بالإضافة الى خشية المنظمة من تعرضهم لعمليات إعدام خارجة عن القانون أو انتهاك حرياتهم. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بالسماح للمدنيين بمغادرة منطقة المعارك.