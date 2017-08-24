إقليم كردستان يتمسك بالاستفتاء.. "لن يؤجل دقيقة واحدة"

جدد إقليم #كردستان الأربعاء رفضه تأجيل أو إلغاء استفتاء الانفصال عن #العراق المقرر في 25 سبتمبر المقبل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية لإثناء #اربيل عن هذه الخطوة، ورفض الحكومة المركزية في #بغداد لهذا الاستفتاء ونتائجه.

وناقش المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان، خلال اجتماع أمس برئاسة رئيس الإقليم مسعود #بارزاني ، نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الكردي إلى بغداد، في موضوع الاستفتاء، وأيضاً نتائج مباحثات بارزاني مع ماتيس في أربيل، أول من أمس.

وقال مستشار بارزاني: "هناك تأكيد من الرئيس مسعود #بارزاني أن الاستفتاء لن يؤجل ولو دقيقة واحدة وسيتم في موعده المحدد في الخامس والعشرين من سبتمبر.. حتى المباحثات مع وزير الدفاع الأميركي تناولت موضوع الاستفتاء والنصائح الأميركية وتخوفاتهم".

يذكر أنه جرت تحركات دبلوماسية كبيرة سعت خلالها العديد من الدول إلى إقناع كردستان العراق بإلغاء أو على الأقل تأجيل الاستفتاء، وهذا ما حاول وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس فعله أيضاً، عبر إقناع المسؤولين الأكراد في زيارته إلى اربيل التي نقل خلالها مخاوف واشنطن من أن هذه العملية تشكل عائقاً أمام الحرب ضد #داعش.

بدورها جددت تركيا معارضتها الشديدة لهذه الخطوة التي تعتبرها خاطئة، وأعلن وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو عن توقعاته بأن تلغي حكومة أربيل الاستفتاء.

غير أن أربيل وعلى الرغم من الضغوطات الإقليمية والدولية تبدو ماضية في إجراء الاستفتاء المثير للجدل.