الإمارات: ندعم العراق في حربه ضد الإرهاب

استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي بمكتبه، مساء الخميس، السفير الإماراتي لدى بغداد حسن أحمد #الشحي.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن السفير الإماراتي نقل تهنئة القيادة #الإماراتية بالانتصارات المتحققة على #داعش ودعم بلاده للعراق في محاربة #الإرهاب، ورغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار.

كما نقل الشحي رسالة خطية من الشيخ #محمد_بن_زايد ولي عهد أبوظبي، أشاد فيها بالتضحيات التي قدمها الشعب العراقي وقواته المسلحة، ورغبة الإمارات بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومواصلة الجهود للتنسيق والتعاون إقليمياً ودولياً.