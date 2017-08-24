التحالف: تلعفر أصعب معركة حضرية منذ الحرب العالمية 2

قال نائب القائد البريطاني للتحالف الدولي ضد #داعش روبرت جونز إن تحرير مدينة #تلعفر وبقية مدن محافظة نينوى يشكل أساساً لإنهاء الوجود العسكري لداعش في شمال العراق.

وأضاف أن القوات العراقية تخوض أصعب معركة حضرية منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، أعلن قائد عمليات نينوى، الفريق عبدالأمير يارالله، استعادة القوات المشتركة عدداً من القرى شمال وشرق تلعفر بالإضافة إلى 3 أحياء شمال وجنوب القضاء.

ويستخدم تنظيم داعش تكتيكات جديدة لعرقلة تقدم القوات الحكومية من خلال زرع العبوات الناسفة على أعماق كبيرة وتركيز القتال في أحياء تلعفر.

تتقدم القوات العراقية في معارك مدينة تلعفر من 3 محاور وبشكل سريع.

فبحسب العمليات المشتركة فإنه تمت استعادة 23 قرية في محيط تلعفر والسيطرة على عدة أحياء من المدينة نفسها خلال 4 أيام فقط من انطلاق المعركة.

القوات الحكومية خسرت في تلك القرى قتلى وجرحى مقابل سقوط العشرات من عناصر داعش وتدمير #سيارات_مفخخة والقضاء على انتحاريين.

مواجهات أحياء تلعفر الستة والعشرين قد بدأت في حي الخضر الذي أسمته القيادة العسكرية حي التنك وقالت إن قواتها استعادته بعد مقاومة عنيفة.

فيما لا تزال المواجهات مستمرة في منطقة السايلو جنوب شرق تلعفر حيث تقاتل فرقة العباس التابعة لميليشيات #الحشد_الشعبي مع قوة من الجيش هناك.

وأيضا قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وفصائل من الحشد الشعبي استعادت حي الكفاح الشمالي شمال غرب تلعفر، فيما انتزعت قوات مكافحة الإرهاب حي الكفاح الجنوبي جنوب غرب تلعفر.

ووصف مراقبون المعارك بالبطيئة بسبب استخدام التنظيم أسلوب زرع العبوات الناسفة العميق الذي عرقل عمل كاسحات الألغام وتسبب في إصابة عربات عسكرية حكومية.