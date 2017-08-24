القوات العراقية تتوغل بحي الوحدة في قلب تلعفر

أفادت مصادر عسكرية مسؤولة بأن القوات العراقية توغلت في حي الوحدة في قلب مدينة تلعفر، وذلك بعد اقتحامه له صباح اليوم الخميس من عدة محاور.

وذكرت خلية الإعلام الحربي أن الفرقة التاسعة المدرعة أتمت تحرير حي النور الثاني شرقي تلعفر من المتطرفين، كما أكدت أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت قرية "قرة تبة" شمال مطار تلعفر ورفعت العلم العراقي فوق المباني.

وأعلن قائد عمليات #قادمون_يا_تلعفر، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الخميس، أن القوات العراقية حررت حي النور الأول ورفعت العلم العراقي فيه.

إلى ذلك، اقتحمت الشرطة الاتحادية وميليشيات #الحشد_الشعبي حي الوحدة ثاني أحياء #تلعفر.

كما أفيد عن تحرير القوات العراقية "الجزيرة" شرق تلعفر بالكامل، ووصولها إلى مسافة 250 متراً من مركز القضاء.

وكانت القوات العراقية أعلنت، الأربعاء، السيطرة على #حي_الكفاح في الضواحي الجنوبية لتلعفر، بعدما قالت إنها معارك عنيفة خاضتها مع مسلحي تنظيم #داعش بينما تستمر المعارك على أكثر من محور لا سيما الشرقي والجنوبي من تلعفر.

وذكرت بيانات أصدرتها قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأربعاء، أن الوحدات العراقية سيطرت على حيي الكفاح الشمالي والجنوبي على المشارف الغربية للمدينة.

واخترقت وحدات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب تلعفر من جهتي الشرق والجنوب.

يذكر أن المدينة هي الهدف الأحدث في الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة على تنظيم #داعش بعد استعادة #الموصل عقب حملة استمرت تسعة أشهر تحولت خلالها أجزاء كبيرة من المدينة إلى أنقاض.

من جانب آخر، نفت القيادة المشتركة انسحاب فصائل تابعة للحشد الشعبي من المعركة بعد تسريبات من ميليشيات عصائب أهل الحق اعتبرت أن المعركة تدار من قبل الجيش الأميركي، معتبرة أن قوات برية أميركية ضخمة تتمركز في أطراف قضاء تلعفر، وتحديداً في منطقة تل عبطة.