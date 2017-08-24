بالصور.. انتشال السفينة العراقية الغارقة و 16 جثة

أعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، #مقتل 20 شخصا من طاقم #سفينة_المسبار العراقية التي غرقت السبت الماضي.

وقال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي "بجهود كبيرة مشتركة من قبل الموانئ وقيادة القوة البحرية، وبعمل متواصل تم انتشال سفينة "المسبار" التي كانت منغمسة داخل المياه وفي منطقة رخوة من القاع".

وأكد الوزير "العثور على 16 جثة من المتبقين من طاقم السفينة أثناء انتشالها اليوم"، فيما أكد السبت الماضي انتشال أربع جثث".

يذكر أن السفينة المذكورة غرقت في قناة خور عبد الله إثر تصادمها مع السفينة الأجنبية العملاقة "رويال أرسنال" التي ترفع علم جمهورية سان فينسنت في الكاريبي السبت. وانتشل في حينه 12 من أفراد الطاقم العراقي أحياء.

واحتجزت السلطات العراقية السفينة داخل المياه الإقليمية بعد صدور أمر قضائي من إحدى المحاكم في محافظة #البصرة يقضي بمنعها من مغادرة المياه العراقية لحين الانتهاء من التحقيق في ملابسات تصادمها مع "المسبار".

وأعادت السلطات العمل على الخط الملاحي بعد توقف دام ستة أيام لغرض البحث عن السفينة الغارقة. ووصف وزير النقل الحادثة بأنها "فاجعة".