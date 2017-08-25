مقبرتان جماعيتان في بادوش.. 500 جثة تحت الرمال

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن فريق التدقيق الأمني عثر على مقبرتين جماعيتين في #بادوش غرب #الموصل، تضم رفات 500 من سجناء سجن بادوش الذين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أن المقبرة الأولى تضم 30 رفاة فيما تحتوي الثانية على 470.

يذكر أنه في مارس الماضي عثر أيضاً على مقبرة جماعية تضم حوالي 500 رفاة لسجناء بادوش كان تنظيم داعش قد أعدمهم.

وكان تنظيم "داعش" نفذ خلال سيطرته على مدينة الموصل منذ العام 2014 عمليات إعدام جماعية لنزلاء سجن بادوش "بشكل طائفي".

فيما أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، في 8 مارس 2017، السيطرة على سجن بادوش ورفع العلم العراقي فوق أسواره.