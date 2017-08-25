العشائر تدعم مبادرة الصدر لعودة العلاقات مع دول الخليج

التقى زعيم التيار #الصدري مقتدى #الصدر عددا من زعماء القبائل وشيوخ العشائر وممثلين عن المرجعية الدينية لدعم تحركات الصدر الإقليمية في عودة العراق إلى الحضن العربي.

وتوافدت وفود ضمت زعماء قبائل شيعية وسنية وممثلين عن المرجعية الدينية على منزل زعيم التيار الصدري لتقديم الدعم ومساندته في تحركاته الدولية نحو الانفتاح وإعادة إعمار مناطق العراق المدمرة

وأشار زعماء العشائر إلى حاجة بلادهم للعودة للحضن العربي وتخفيف معاناة العراقيين من ويلات الحروب والإرهاب.

ووفقا لمكتب الصدر فإن زيارات قريبة سيقوم بها زعيم التيار إلى دول عربية ضمن جولته لتقوية العلاقات العربية العراقية بعد أعوام من المقاطعة.