هل تعود الموصل لانهيار الأمن بسبب تجاوزات الحشد الشعبي

تحدثت قيادات ميدانية عشائرية في #الموصل عن حالاتِ خطفٍ وابتزاز تطال بعضَ المواطنين هناك وكذلك رجال الأعمال، تقوم بها عناصرُ تتبع #ميليشيات #الحشد_الشعبي ، ما أثار مخاوف المراقبين من عودة الموصل إلى المربع الأول في انهيار الأمن وعودة نشاط المتطرفين إلى المدينة.

وبحسب الشيخ إحسان محمد علي #الحديدي - آمر فوج 21 حشد شعبي، فإنه توجد حالات ابتزاز في داخل الموصل من قبل المليشيات غير المنتظمة وغير التابعة لحكومة بغداد، حدثت أكثر من حالتين أو ثلاث حالات حسب علمنا من ابتزاز في داخل الموصل وآخر حالة ابتزاز حصلت يوم أمس في قاطع الحدباء، نعم يوجد تهديد بالنسبة للأغنياء والميسورين الحال من قبل بعض #الحشود ودخولهم قواطع غير قواطعهم فيتم خطف أو ابتزاز بعض الناس.

واتهمت الحشود العشائرية العربية الموصلية اتهمت بغدادَ بالتمييز الطائفي، ما بين أبناء مقاتلي العشائر العربية في الموصل وفصائل الحشد الشعبي، التي زجّت في المدينة، سواء في الحقوق أو التسليح، حسب قول العشائر.

ويقول يوسف محمد صالح - متطوع في الحشد العشائري الموصلي: "نطالب الحكومة بالدعم المادي صار لنا تسعة أشهر بدون راتب".

ويحذر مراقبون من أن تلك الانتهاكات ستعيد الموصل إلى مربَّعِها الأول، مربّع ِانهيار الأمن في ثاني مدينة من مدنِ العراق، بسبب قطع حبال الثقة ما بين المواطن ورجل الأمن.