وزير الخارجية الفرنسي: لا يوجد شرط مسبق برحيل الأسد

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في مؤتمر صحفي من #بغداد اليوم السبت، أن المعركة ضد داعش مستمرة رغم الانتصارات التي تحققت حتى الآن.

وفي الموضوع السوري، قال: "لا يجب إغفال البحث عن حل سياسي في سوريا بالتزامن مع استمرار الحرب ضد داعش". وأضاف أنه لا يوجد شرط مسبق برحيل رئيس النظام السوري بشار #الأسد خلال المرحلة الانتقالية، وأن الموضوع الأساسي في سوريا هو محاربة #داعش .

كما أشار إلى ضرورة أن تتوسع مناطق وقف التصعيد لتشمل كل سوريا.

"كل الجهود منصبة على تلعفر"

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي إن بلادها ستكون دائما إلى جانب العراق في الحرب كما في السلم. وأضافت أن كل الجهود منصبة على معركة #تلعفر في #العراق .

وكان وزيرا الخارجية والدفاع وصلا إلى بغداد السبت. وقال دبلوماسيون إن الوزيرين سيبحثان مع الزعماء العراقيين الحرب ضد تنظيم داعش واستقرار المدن التي دمرها الصراع ومساعدة النازحين.

يذكر أن #فرنسا شريك رئيسي في التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يساعد بغداد في قتال التنظيم الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا في عام 2014.

"70% من تلعفر محررة"

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن القوات العراقية طردت مقاتلي داعش من 70% من تلعفر، إحدى معاقل التنظيم بشمال غرب العراق.

وأضاف الجعفري في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي "إن شاء الله الجزء المتبقي قريبا يتحرر".