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العراق.. 500 عنصر من داعش يختبئون في جبال حمرين

المصدر: دبي - قناة الحدث
عناصر من تنظيم "داعش" في العراق (أرشيفية)
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أعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن تنظيم #داعش سيلجأ إلى حرب العصابات التي تعتمد أسلوب الكر والفر، بعد هزائمه المتلاحقة في #العراق و #سوريا.

وقالوا إن "داعش" يخطط لنقل مقاتليه باتجاه مناطق وعرة كسلسلة جبال حمرين الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى في العراق.

وذكرت معلومات استخباراية أنه لوحظ مؤخراً وجود تحركات مكثفة للتنظيم في جبال حمرين، كما أنه لا يزال يحكم قبضته على جيب كبير جنوب غربي محافظة #كركوك الواقع شمال سلسلة جبال #حمرين.

كما أكدت المصادر ذاتها أن عدد عناصر "داعش" في جبال حمرين بلغ 500 عنصر، يختبئون في تلك الجبال بسبب قلة الغارات عليها من #التحالف_الدولي.

يشار إلى أن التنظيم شن على مدى الأشهر الماضية هجمات متكررة انطلاقاً من جبال حمرين على قوات البيشمركة الكردية في كركوك وطوزخورماتو.

كلمات دالّة

#داعش, #العراق, #سوريا, #كركوك, #حمرين, #التحالف الدولي

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