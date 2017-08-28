العراق.. معارك مع داعش بمعقله الأخير في تلعفر

تتقدم #القوات_العراقية في منطقة #العياضية، آخر معاقل تنظيم #داعش في #تلعفر، أما التنظيم فيعيد دفاعاته على أمل إطالة بقائه هناك.

وقد تستغرق المعارك، بحسب عمليات تلعفر، وقتاً أكثر بقليل مما خطط له بسبب المواجهات العنيفة التي يبديها عناصر التنظيم وزجه بالمفخخات والانتحاريين على مداخل العياضية، إضافة إلى نشره قناصة على أسطح المباني لعرقلة تقدم القوات الحكومية التي أبطأت من تقدمها لإنقاذ المدنيين العالقين هناك عبر ممرات آمنة.

من جانبها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة أن المواجهات في العياضية قد تحسم خلال الساعات القادمة بعد أن أحكمت القوات العراقية محاصرة المنطقة من كافة جهاتها والتفاف قوة خاصة من المدخل الغربي للعياضية لسد منافذ الهروب أمام التنظيم.

وكانت مصادر محلية قد تحدثت مؤخراً عن فرار عناصر من "داعش"، من ضمنهم قياديون في اتجاه #سوريا، بواسطة مهربين من منطقة حردان المجاورة تلقوا مبالغ مالية.

وأعلن الجيش العراقي، الأحد، السيطرة على معظم أحياء قضاء #تلعفر البالغ عددها 29، بعد 8 أيام من انطلاق المعركة.

في سياق آخر، هنأت السعودية #العراق بمناسبة الانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات الحكومية ضد تنظيم داعش، واستعادة قضاء تلعفر من قبضته.

وجدد مصدر في الخارجية السعودية التأكيد على وقوف السعودية بكامل إمكانياتها إلى جانب الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب والتطرف حتى يتم القضاء عليه.