بغداد.. مقتل 11 شخصاً بانفجار "مفخخة" في مدينة الصدر

قتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب 26 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية و طبية.

وقال رائد في الشرطة لوكالة فرانس برس "قتل 11 شخصاً وأصيب 26 بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة مركونة في ساحة 55 في مدينة الصدر" بشرق بغداد. وأكدت مصادر طبية حصيلة الضحايا.

ووقع الانفجار حوالي العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، قرب سوق بيع الخضار الرئيسي في منطقة جميلة الواقعة في مدينة الصدر.

وأشار ضابط الشرطة إلى وجود عدد من عناصر الأمن بين القتلى والجرحى، دون الإشارة لتفاصيل أكثر.

وأدى الانفجار إلى دمار كبير داخل السوق حيث تناثرت البضائع على الأرض واختلطت بدماء الضحايا. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات الإمام علي والصدر العام، كلاهما في مدينة الصدر، حصيلة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم داعش.

وتعد مدينة الصدر أبرز وأكبر الأحياء الشيعية في بغداد، ويشارك عدد كبير من أبنائها في ميليشيات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب قوات الأمن لمحاربة داعش.

وتزامن الهجوم مع تنفيذ القوات العراقية، بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية كبيرة لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر أحد آخر أكبر معاقل التنظيم المتطرف في محافظة نينوى، شمال العراق.