الأردن يفتح معبره الرئيسي مع العراق لأول مرة منذ 2015

أعلن #الأردن و #العراق في بيان مشترك الأربعاء إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما الذي أغلق بشكل تام عام 2015 بعد حوالي السنة من سيطرة تنظيم #داعش على مناطق في غرب العراق، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الحكومتين العراقية والأردنية أنه "تقرر فتح معبر #طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق 30 آب/ اغسطس 2017".

وكانت القوات العراقية انسحبت من معبر #طريبيل على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا في صيف العام 2014 بعدما سيطر المتطرفون على كل المعابر الرسمية تقريبا بالحدود الغربية في اجتياحهم لثلث مناطق البلاد. وظل معبر طريبيل يعمل بشكل متقطع حتى عام 2015 عندما أغلق نهائياً.



ويقول مسؤولون إن الجمارك وترتيبات الحدود استكملت واتخذت إجراءات أمنية لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى #بغداد والذي يمتد لمسافة 550 كيلومترا.

أهمية المعبر

يذكر أن وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي كان أكد الأسبوع الماضي أن إعادة فتح معبر طريبيل تمثل أهمية كبرى للأردن والعراق على حد سواء وخاصة في الجانب الاقتصادي، لأنه يعتبر شريانا رئيسيا، والأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه".



ولم يقدم الوزير وقتها موعدا لفتح المعبر لكن عددا من مسؤولي التجارة والأعمال قالوا إنهم تلقوا دعوات لمناسبة يوم الأربعاء للاحتفال بإعادة افتتاح المعبر.

واستعاد الجيش العراقي منذ العام الماضي معظم البلدات الرئيسية بمحافظة #الأنبار والتي كانت قد سقطت في قبضة التنظيم.

إلى ذلك، يعكف العراق أيضا على تأمين الطريق السريع الذي يربط ميناء #البصرة في جنوب العراق بالأردن، حيث ظل #ميناء_العقبة الأردني لفترة طويلة بوابة للواردات العراقية القادمة من أوروبا.

ويقول خبراء أمنيون إنه على الرغم من تأمين الطريق السريع بعد طرد المتشددين، فإن هجمات الكر والفر على القوافل والجيش لا تزال قائمة.