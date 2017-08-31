العبادي يعلن رسمياً استعادة تلعفر ونينوى بالكامل

أعلن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، النصر بتحرير قضاء #تلعفر ومحافظة #نينوى بالكامل.

وقال العبادي في بيان: "ها قد اكتملت الفرحة، وتم النصر، وأصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة.

أعلن لكم أن تلعفر الصامدة التحقت بـ #الموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن، حيث تم خلال الأيام الماضية القضاء على إرهابيي #داعش وسحقهم في #العياضية والمناطق الأخرى وعدم السماح لهم بالهرب، وهذا هو موقفنا الثابت والحازم من هؤلاء المجرمين الذين يشكل وجودهم في أي مكان تهديداً لكل شعوب المنطقة والعالم.

لقد تحررت تلعفر العزيزة وارتفعت راية #العراق مرة أخرى بسواعد المقاتلين العراقيين الأبطال من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والرد السريع وأبناء تلعفر.

ونقول للدواعش المجرمين: أينما تكونون فنحن قادمون للتحرير، وليس أمامكم غير الموت أو الاستسلام.

عهداً منا لكم يا أبناء شعبنا بأننا سنواصل بالعزيمة والهمة نفسها تحرير كل شبر من أرض العراق وصحاريه".

من جهتها، نقلت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قوله: "بهذا النصر الكبير تنتهي عمليات تحرير تلعفر وإكمال تحرير محافظة نينوى بالكامل".

وبدأت القوات العراقية، بإسناد من التحالف الدولي وميليشيات الحشد الشعبي، عملياتها العسكرية لاستعادة تلعفر في 20 آب/أغسطس، بعد نحو شهر من إعلان تحرير الموصل عقب تسعة أشهر من المعارك.