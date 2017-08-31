أعلنت قوات #البيشمركة عن إحباط هجمات انتحارية نفذها تنظيم #داعش في ناحية #العياضية التابعة لقضاء #تلعفر إلى الغرب من #الموصل.
وأكد ضابطان في الجيش العراقي أن القوات تخوض معركة شرسة على نحو غير متوقع.
وتأمل #القوات_العراقية الانتهاء من المعركة قبل حلول #عيد_الأضحى.
كذلك وصف بعض الجنود العراقيين القتال في العياضية بأنه "أسوأ عدة مرات" من معركة الموصل. كما شبه أحد قادة الجيش اختراق خط الدفاع الأول لـ"داعش" في العياضية بفتح أبواب الجحيم.
البيشمركة تحبط هجمات انتحارية لداعش في العياضية
أعلنت قوات #البيشمركة عن إحباط هجمات انتحارية نفذها تنظيم #داعش في ناحية #العياضية التابعة لقضاء #تلعفر إلى الغرب من #الموصل.