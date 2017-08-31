البيشمركة تحبط هجمات انتحارية لداعش في العياضية

أعلنت قوات #البيشمركة عن إحباط هجمات انتحارية نفذها تنظيم #داعش في ناحية #العياضية التابعة لقضاء #تلعفر إلى الغرب من #الموصل.



وأكد ضابطان في الجيش العراقي أن القوات تخوض معركة شرسة على نحو غير متوقع.



وتأمل #القوات_العراقية الانتهاء من المعركة قبل حلول #عيد_الأضحى.



كذلك وصف بعض الجنود العراقيين القتال في العياضية بأنه "أسوأ عدة مرات" من معركة الموصل. كما شبه أحد قادة الجيش اختراق خط الدفاع الأول لـ"داعش" في العياضية بفتح أبواب الجحيم.