العراق.. التحالف يقصف داعش قرب وادي حوران بالأنبار

قصف طيران التحالف الدولي، السبت، تجمعا لعناصر داعش في منطقة الحسينيات شمال مدينة الرطبة قرب وادي حوران في محافظة #الأنبار.

يأتي هذا مكملاً لسلسلة العمليات العسكرية التي تقودها القوات العراقية وأبناء العشائر بإسناد جوي من #التحالف الدولي ضد ما تبقى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب البلاد.

في حين عقدت كل من قيادتي عمليات الأنبار وعمليات الجزيرة والبادية مساء الجمعة، اجتماعاً ضم عددا من القادة العسكريين، لبحث انطلاق عمليات وادي حوران ووادي القذف وجنوب وغرب الرطبة، لتعقب عناصر داعش في صحراء الأنبار، كجزء من عمليات الجزيرة وأعالي الفرات التي انطلقت في السابع عشر من نوفمبر الماضي وأتمت مرحلتها الأولى خلال أربعة أيام.

سياسياً، يجتمع رئيس وزراء إقليم كردستان #نيجيرفان_بارزاني السبت في قصر #الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، لبحث العلاقات الثنائية والعلاقات بين أربيل وبغداد.

ووفقاً لجدول أعمال الرئيس الفرنسي المنشور في موقع الرئاسة الفرنسية، فإن ماكرون سيجتمع في قصر الرئاسة (الإليزيه) مع رئيس وزراء إقليم #كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد الطالباني، يليه إصدار بيان لنتائج الاجتماع.

يذكر أن بارزاني والوفد المرافق له عبروا إلى تركيا براً ومن ثم إلى #باريس عبر المطارات التركية، بسبب الحظر الجوي المفروض على مطارات الإقليم الكردي من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.