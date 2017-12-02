مقبرتان جماعيتان قرب سنجار.. جثث لعشرات النساء والأطفال

عثرت القوات العراقية، السبت، على رفات نحو 140 مدنياً في مقبرتين جماعيتين قرب قضاء #سنجار ذي الغالبية الإيزيدية في شمال البلاد، بينهم نساء وأطفال قتلوا بيد تنظيم #داعش .

وأفادت فصائل الحشد الشعبي في بيان أن "قوة من اللواء 15 في الحشد عثرت على مقبرة جماعية في مجمع الجزيرة جنوب قضاء سنجار، تضم رفات 80 مدنياً غالبيتهم من الإيزيديين".

وأضاف البيان أن قوة أخرى عثرت على مقبرة جماعية ثانية في قرية قابوسي جنوب قضاء سنجار "تضم رفات أكثر من 20 امرأة وعشرات الأطفال من الإيزيديين أيضا".

وتم إرسال فرق متخصصة إلى المنطقة للتعرف على رفات الضحايا وإجراء تحليل الحمض النووي، وفق البيان نفسه.

يذكر أن القوات العراقية تعثر باستمرار على مقابر جماعية بعضها يضم أعداداً ضخمة من جثث أشخاص أعدمهم داعش، الذي طرد مؤخراً من آخر بلدة كانت خاضعة له في العراق الذي اجتاحه في العام 2014 وسيطر على ما يقارب ثلث مساحته.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات العراقية السيطرة على قضاء سنجار بعد انسحاب البيشمركة منه. وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عثرت القوات الأمنية العراقية على مقبرة جماعية غرب مدينة الموصل، تضم رفات 73 شخصاً من النساء والرجال والأطفال.

37 مقبرة جماعية

وبحسب قائمقام سنجار محما خليل، عُثر على 37 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة من قضاء سنجار منذ استعادته من تنظيم داعش في العام 2015 بيد قوات البيشمركة الكردية.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، عثر على مقابر جماعية عدة تضم "ما لا يقل عن 400" جثة بالقرب من الحويجة شمال بغداد التي استعادتها القوات العراقية في بداية تشرين الأول/أكتوبر.

وفي الرابع من آب/أغسطس 2017 أعلن مسؤولون العثور على مقبرة جماعية أخرى تضم رفات 40 رجلا أعدمهم التنظيم المتطرف "عام 2015 إبان سيطرته على الرمادي".