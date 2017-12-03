برلمان العراق: كردستان مستمر بتصدير النفط دون علم بغداد

أكدت لجنة النفط والطاقة في #البرلمان_العراقي أن إقليم كردستان لا يزال يصدر النفط الخام دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية، ونبهت إلى أن كميات من نفط الإقليم تهرب إلى دول جوار و #إسرائيل بشكل مستمر.

وقال النائب علي معارج، رئيس اللجنة في بيان "إن #إقليم_كردستان لا يزال مستمراً في تصدير نفطه دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية"، وكشف رئيس اللجنة "أن المعلومات الواردة إلينا من مصادر حكومية وإعلامية تؤكد أن هناك عمليات تهريب لنفط الإقليم إلى دول جوار و#إسرائيل ".

وبين معارج أن "عمليات التهريب تتم بشكل حرفي وعبر مراحل وناقلات متعددة تقوم بإطفاء نظام التتبع الأوتوماتيكي من أجل عدم معرفة مصير شحنة النفط المهربة تجنباً لمقاضاة الشركات التي تقوم بتهريب النفط من قبل #الحكومة_العراقية كما كان يجري في السابق".