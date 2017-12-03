عودة عشرات العائلات النازحة إلى عانة في الأنبار

بدأت عشرات العائلات النازحة بالعودة لمدينة عانة غرب محافظة #الأنبار، التي استعادتها #القوات_العراقية من تنظيم #داعش قبل نحو شهرين، وفق مصدر أمني.

وأوضح النقيب في الشرطة العراقية في المحافظة، أحمد الدليمي، أن هؤلاء عادوا بعد إكمال تدقيق أسمائهم من قبل الأجهزة الأمنية.

على صعيد آخر، أبلغت إدارة مخيم النركزلية في الموصل من تبقى من النازحين القاطنين فيه بضرورة العودة إلى منازلهم بحلول نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المخيم كان يضم نحو 2500 عائلة قبل تحرير الموصل، لكنه حالياً لا يضم سوى 400 عائلة، غالبيتهم من قرى ومدن باتت محررة منذ عدة أشهر.