مجدداً.. إيران تحذر من المساس بالحشد الشعبي في العراق

مرة جديدة حذرت إيران من المساس بالحشد الشعبي في العراق، واصفة الدعوات إلى حل الحشد بالمؤامرة. وقال علي شمخاني، أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحسب ما أوردت وكالة "إسنا" الإيرانية، الاثنين، إن الدعوات التي تطالب بحل الحشد "مؤامرة جديدة لإعادة انعدام الأمن والإرهاب إلی المنطقة".

وأشار من طهران خلال لقائه رئیس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي، همام حمود، إلى أن "صمود الشعب العراقي ومقاومته وبطولات الجیش والقوات الأمنیة والشعبیة، لاسیما الحشد الشعبي أدت إلی إزالة أکبر تهدید إقلیمي".

كما اعتبر أن وعي وحكمة المسؤولین ونواب البرلمان العراقیین لن یسمح لمؤامرات الأعداء من أجل ضرب الأمن الداخلي بجني ثمارها.

وأتت تصريحات حمودي بعد يوم من دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى نزع تدريجي لجميع الميليشيات في العراق، بما فيها الحشد.

