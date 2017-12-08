العراق.. استئناف تطهير الصحراء الغربية من فلول داعش

استأنفت القوات العراقية، الجمعة، عملياتها العسكرية في إطار المرحلة الثانية من تطهير الصحراء الغربية للبلاد من فلول تنظيم #داعش، فيما يستعد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لإعلان "تحرير" كامل التراب العراقي.

وأعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان أن الجيش وميليشيات الحشد الشعبي "شرعت (...) بعملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة بين نينوى والأنبار ضمن المرحلة الثانية" من العمليات.

وتهدف هذه العملية إلى التقاء القوات في الصحراء بين محافظة نينوى الشمالية ومحافظة الأنبار الغربية، في طريق يمتد نحو 200 كيلومتر مربع بموازاة الحدود مع سوريا.

من جهتها، أكدت فصائل الحشد الشعبي انطلاق العمليات "لاستكمال تحرير بادية الجزيرة الرابطة بين الموصل والأنبار وصولاً إلى الحدود السورية".

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أن القوات العراقية "طهرت 50% من الصحراء البالغة مساحتها الكلية 29 ألف كيلومتر مربع".

من جهته، توقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن تعلن الحكومة العراقية "التحرير الكامل" للبلاد من "داعش" بحلول منتصف الشهر.

وقال ماكرون: "حتى لو أن جهوداً كبرى ستتواصل من أجل النهوض بالبلاد ونزع الأسلحة والألغام فيها، سيتم تحرير (البلد) قبل نهاية السنة وآمل بأن أرى في الأشهر المقبلة انتصاراً عسكرياً في المنطقة العراقية السورية".

كما أعلنت روسيا، الخميس، أن الأراضي السورية "تحررت بالكامل" من "داعش".