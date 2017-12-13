التحالف يقصف بقايا داعش غرب الأنبار

قصف طيران #التحالف_الدولي نفقاً لتنظيم #داعش في صحراء جزيرة البغدادي غرب #الأنبار، كما قتل العشرات منهم بعد محاصرتهم من قبل الجيش العراقي وأبناء العشائر على مدى يومين، وفق مصادر "العربية".

ويأتي هذا في وقت تنوي فيه الحكومة العراقية تطبيق خطة أمنية واسعة لمسك الحدود مع #سوريا بالاعتماد على نشر منظومة كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وأسلاك شائكة. وأشارت مصادر إلى أن الخطة ستنفذ من قبل وحدات خاصة في الجيش وحرس الحدود.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، السبت، الانتهاء من "تحرير آخر معاقل" تنظيم داعش في العراق.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي: "سنبقى في حالة تأهب لمواجهة أي عودة للإرهاب لأن المعركة مستمرة"، معتبراً أن حصر السلاح بيد الدولة وتأسيس سيادة القانون أهم خطوات البناء.

وأوضح أنه "فتحنا صفحة جديدة للتعامل مع دول الجوار والدول العربية والعالم"، مشيراً إلى أن محاربة #الفساد ستكون امتداداً طبيعياً لعملية التحرير من الإرهاب.