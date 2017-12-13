تحقيق أممي بوقوع انتهاكات بحق الأكراد في طوز خورماتو

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى #العراق أنها تحقق في مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان في بلدة عراقية متنازع عليها اشتبكت فيها القوات الاتحادية مع مقاتلين أكراد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها بدأت التحقيق بعد أنباء من أشخاص هربوا من بلدة طوز خورماتو حيث قيل إن حوالي 150 منزلا تعود ملكيتها إلى #الأكراد والتركمان أضرمت فيها النيران.

كان القتال قد اندلع في أكتوبر/تشرين الأول عندما استولت #القوات_العراقية على المناطق المتنازع عليها التي كانت خاضعة لسيطرة الأكراد خارج إقليمهم ذاتي الحكم وذلك ردا على استفتاء استقلال أجري في الشهر السابق.

انسحبت معظم القوات الكردية من #طوز_خورماتو والمناطق الأخرى بدون قتال عندما تحركت إليها القوات العراقية وميليشيات #الحشد_الشعبي.