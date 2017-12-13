منظمة: 2.8 مليون نازح عراقي عادوا إلى مناطقهم منذ 2014

أعلنت الوكالة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عودة أكثر من 2.8 مليون نازح عراقي إلى مناطقهم منذ عام 2014.

وورد في تقرير المنظمة، بحسب وكالة "الأناضول"، أنه عاد أكثر من 2.8 مليون نازح عراقي، منذ بداية الأزمة في 2014، بينما بقي 2.9 مليون في أماكن النزوح.

وأضاف التقرير أن من بين هذا العدد، أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي، قد عادوا، حتى الآن، إلى موطنهم الأصلي خلال 2017.

ولفت التقرير إلى أن 90% من العراقيين النازحين، عقدوا العزم على العودة إلى موطنهم الأصلي.

ونزح الملايين بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلث مساحة البلاد عام 2014.

إلا أن القوات العراقية استعادت هذه الأراضي من "داعش" بعد قتال استمر سنوات، وبدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.