400 ألف دولار خسائر كردستان اليومية إثر الحظر الجوي

تبلغ المدة التي قضاها إقليم كردستان #العراق تحت الحظر الجوي 74 يوماً، وهي المدة التي فرضتها الحكومة المركزية على مطارات الإقليم، وحتى الآن لم تتمكّنْ السلطات الكردية من إقناع بغداد برفع هذا الحظر.

وتقدر الأضرار الاقتصادية اليومية بأكثر من 400 ألف دولار، مع انخفاض عدد المسافرين والقادمين عبر مطاري أربيل والسليمانية من 7 آلاف مسافر يوميا إلى أقلّ من ألف.

فيما نفت وزارة النقل في #إقليم_كردستان أن تكون هناك خطة زمنية لإعادة فتح مطاراتها، وأكدت أنها على تواصل مستمرّ مع وزارة النقل في #بغداد، لكنّها لم تبلغ بعد بأيّ إجراء جديد قد تتخذه حكومة المركز.

واعتبر المراقبون الأمر من أهم ورقات الضغط التي تستخدمها بغداد ضدّ الإقليم، فهي تطالب بتسليم كامل المطارات وليس الاشتراك بإدارتها.

فيما قالت بعض المصادر إنّ الإقليم الكردي لا يمانع تسليم أقسام الجوازات والجمارك في مطاري أربيل والسليمانية إلى السلطة المركزية للطيران المدني.

وترى هذه المصادر أن بغداد لا تهتم بإدارة المطارات قدر اهتمامها بالملفات الأمنية والمالية لها بالتالي لا موعد يحدّد عودة مطارات إقليم كردستان إلى طبيعة عملِها من جديد، حيث ترى بغداد أنّ أربيل لم تبادر بعد وتستجـب لمطالبها، رُغم أنّ الإقليم لا مانع لديه، بحسب بعض المصادر هنا، وعلى ما يبدو فإنّ المشكلة من يبادر أولا.