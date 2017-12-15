عين عصائب الحق على الحكومة العراقية.. "نسعى لرئاستها"

أعلن المتحدث باسم ميليشيات عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، أن الميليشيات تطمح لتولي منصب رئاسة الوزراء العراقية بعد الانتخابات المقبلة. وقال: "نسعى إلى أن تكون رئاسة الوزراء لنا من أجل قيادة النظام السياسي"، كاشفاً أن هدفهم الوصول إلى السلطة.

وأشار الربيعي، الخميس، إلى وجود تحالف للحشد يضم جميع المقاتلين من مختلف التوجهات سيعلن عنه قريباً.

كما شددت ميليشيات العصائب على ضرورة إلغاء نظرية التوافق السياسي، معتبرة أنها تحطمت بعد أن أثبتت فشلها.

هذا وتطرق الربيعي إلى ضرورة إصلاح النظام السياسي العراقي الذي يعاني من خلل في بنيته.

وكانت ميليشيات عراقية أعلنت التخلي عن السلاح تمهيدا للاشتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة كما فعلت ميليشيات بدر التي طلب رئيسها بجعل السلاح كله خاضعا للدولة.