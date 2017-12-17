العراق..أزمة النزوح إلى انفراجة عقب عودة 1.7 مليون

كشفت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، ساندرا بلاك، أن حوالي 1.7 مليون نازح عراقي عادوا إلى ديارهم، وذلك بعد طرد القوات العراقية لتنظيم داعش منها.

وبحسب دراسة للمنظمة، فإن عدد #النازحين الذين مازالوا في المخيمات بات يقترب من عدد العائدين، ما يشير إلى أن أزمة النزوح ستشهد انفراجة قريبة.

وأكدت بلاك أن عودة النازحين ستشهد تسارعاً عقب استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة. وأفادت المنظمة أن ما لا يقل عن 1.7 مليون نازح عادوا إلى ديارهم مقابل 2.8 مليون لا يزالون نازحين في مناطق مختلفة.

ووفقاً للدراسة، فإن العدد الأكبر من النازحين عادوا إلى محافظتي الأنبار ونينوى، وغالبية العائدين هم من #العرب السنة والأكراد. وكشف حوالي ثلث النازحين أن منازلهم دمرت بشكل كامل من جراء الحرب مع داعش.

#منظمة_الهجرة أوضحت أن السكان الذين يواجهون صعوبة أكبر في العودة هم الذين ليس لديهم سندات ملكية، لاسيما أولئك الأكثر فقر. فيما يخشى البعض من العودة بسبب الألغام التي زرعها التنظيم المتطرف في بعض المناطق قبل أن يفر منها.

واستولى #داعش على ثلث أراضي العراق في هجوم واسع منتصف 2014، إلا أن القوات العراقية المدعومة بطيران التحالف الدولي تمكنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من طرد داعش واستعادة هذه الأراضي.