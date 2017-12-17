العراق.. تطهير حدود ديالى وصلاح الدين من داعش

أعلنت قيادة عمليات دجلة عن إطلاق عملية جديدة مشتركة بين قوات #الجيش والحشدين الشعبي والعشائري والشرطة لتطهير منطقة #مطيبيجة الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من فلول داعش.



وقال قائد عمليات دجلة، الفريق الركن مزهر العزاوي، إن قوات أمنية مشتركة من عمليات دجلة وعمليات سامراء والحشدين الشعبي والعشائري، بإسناد طيران الجيش، انطلقت، صباح السبت، بعملية عسكرية كبرى متعددة المحاور لتطهير منطقة مطيبيجة الحدودية بين محافظتي #ديالى و #صلاح_الدين ولكنها ضمن حدود الأخيرة، من خلايا #داعش.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في وقت سابق هزيمة داعش في العراق بعد استرجاع كافة المدن العراقية التي سيطر عليها التنظيم منذ عام 2014.

وانسحبت فلول داعش بعد طردها من معاقلها في المدن العراقية إلى المناطق الحدودية الصحراوية، حيث يجري تعقبها ومطاردتها.