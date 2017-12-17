مسعود بارزاني: الانتخابات حل ملائم للأزمة السياسية

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ضرورة إجراء انتخابات كحل ملائم للأزمة السياسية التي يشهدها إقليم كردستان العراق.



وأكد بارزاني، أثناء اجتماع عقده مع مسؤولين وبرلمانيين وسياسيين في منطقة بادينان، أنه ينبغي الاستمرار في مراعاة حقوق جميع المكونات في الإقليم.



كما أشار إلى أن الاستفتاء على انفصال الإقليم ليس مصدر المشاكل الحالية.



وأكد بارزاني أن شعب كردستان مع الحوار والتفاهم، لكنه في الوقت ذاته لا يقبل لغة القوة.