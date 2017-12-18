ألمانيا تشترط.. مساعدات العراق مقابل حل سلمي مع الإقليم

أعلن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، الاثنين، أن بلاده تريد مواصلة دعم #العراق وحكومة #إقليم_كردستان، لكن المساعدات تتوقف على الجهود السلمية لحل الخلاف بين الجانبين.



وقدمت الحكومة الألمانية مساعدات للعراق لأهداف إنسانية وتنموية بلغت قيمتها أكثر من مليار يورو منذ 2014 مما يجعلها أحد أكبر المانحين الدوليين لبغداد.



وقال غابرييل للصحافيين بعد اجتماعه برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، في برلين: "(نقدم) دعمنا للعراق كدولة موحدة". وتابع: "نريد مواصلة هذا الأمر لكن بشرط أن يحل العراق صراعاته الداخلية سلمياً وديمقراطياً وأن نجد مخرجاً من الوضع المتأزم الذي نعيشه حالياً".



من جانبه، شدد بارزاني على التزام كردستان العراق بالعمل مع الحكومة المركزية في بغداد ودعا #ألمانيا إلى لعب دور وساطة أكبر في الخلاف.