إيران تعيد فتح المعابر الحدودية مع كردستان

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران أعادت فتح كافة معابرها الحدودية مع إقليم كردستان العراق الخاضع لحكم ذاتي بعد إغلاقها بسبب استفتاء على الاستقلال مثير للجدل.

وقال المتحدث بهرام قاسمي، إن معبري حاج عمران وبرويزخان أعيد فتحهما، دون تحديد تاريخ ذلك، بعد أن أعيد فتح معبر باشماخ في تشرين الأول/أكتوبر.

وأغلقت إيران معابرها الحدودية بعد تصويت الأكراد العراقيين في 25 ايلول/سبتمبر بغالبية ساحقة لصالح الاستقلال، في استفتاء قالت بغداد إنه غير قانوني.

كما عارضت إيران وتركيا، الاستفتاء خشية النزعة الانفصالية للأكراد على أراضيهما.