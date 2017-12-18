حكومة كردستان تدعو لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر

أصدر رئيس حكومة #إقليم_كردستان، نيجرفان بارزاني، بياناً دعا فيه البرلمان الكردي لإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر.

وقال البيان إنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب الكردستانية توصلت حكومة الإقليم إلى إجراء الانتخابات، على أن يقوم البرلمان بالتحضير لاتخاذ الخطوات القانونية لإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما طالب البيان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد كل الخطوات اللازمة.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد أعلن، في وقت سابق، ضرورة إجراء انتخابات كحل ملائم للأزمة السياسية التي يشهدها إقليم كردستان العراق.