متظاهرون يحرقون مقرات حزبية وأمنية في السليمانية

أضرم متظاهرون أكراد غاضبون، الاثنين، النار في عدد من المقرات الحزبية والأمنية في بلدة بيرة مكرون في محافظة #السليمانية خلال احتجاجات مناهضة للحكومة وتطالب بمحاربة #الفساد.

وقال القيادي في حركة التغيير الكردية، عبد الرزاق شريف، لفرانس برس، إن "متظاهرين قاموا بحرق مقرات لحركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر للجماعة الإسلامية وآخر للاتحاد الإسلامي ومقر للأسايش، في بيرة مكرون" الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة السليمانية.

ويشهد عدد من مدن محافظة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، تظاهرات واسعة شارك فيها آلاف، بينهم معلمون وموظفون ونشطاء، تطالب باستقالة حكومة الإقليم ومحاربة الفساد بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة في الإقليم.

وقامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق غاز مسيل للدموع لدى محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من مقر للحزب الديموقراطي في وسط السليمانية، ما أدى لوقوع عدد من حالات الاختناق ، وفقاً لمراسل فرانس برس .

كما أغلقت قوات الأمن عدداً من الشوارع الرئيسية في السليمانية وأخرى تؤدي إلى مقرات حزبية، فيما انتشرت دوريات في عموم المدينة.

وتعد تظاهرة اليوم، واحدة من سلسلة تظاهرات شهدها الإقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الإقليم.

ولم يتسلم الموظفون في حكومة الإقليم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وتقوم السلطات في الإقليم هذه الأيام بدفع رواتب أيلول/سبتمبر الماضي، فيما فرضت إجراءات الادخار الإجباري.

كما يعيش القطاع الخاص ركوداً وأزمة حادة، الأمر الذي دفع عشرات من الشركات المحلية إلى غلق أبوابها، وفقاً لمراسل فرانس برس.