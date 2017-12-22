أستراليا تنهي ضرباتها الجوية ضد داعش بالعراق وسوريا

أعلنت أستراليا انتهاء ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

من المقرر أن تعود ست مقاتلات من طراز "سوبر هورنيت" إلى البلاد قريبا، وهو خفض كبير في مهمة أستراليا لمقاتلة مسلحي التنظيم بالمنطقة، بعد ثلاث سنوات من انطلاقها.

قالت وزيرة الدفاع، ماريز باين، للصحافيين إن هذا القرار جاء عقب مناقشات مع الحكومة العراقية، التي أعلن رئيس وزرائها حيدر العبادي الانتصار على تنظيم داعش في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت أن أستراليا ستواصل تقديم الدعم في المنطقة من خلال طائرات مراقبة وتزود بالوقود، وفريق مهام خاصة يضم 80 جندياً، والذي سيدعم قوات الأمن العراقية ووكالاتها لمكافحة الإرهاب.

"أريد الاعتراف بالجهود المضنية التي بذلها قائدو طائرات هورنيت وسوبر هورنيت وطاقم الدعم"، وفقا لباين.