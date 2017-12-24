الجيش العراقي يمسك بالحدود مع سوريا .. وينفي "الشائعات"

نفى الجيش العراقي السبت ما أشيع عن تعرض قواته لإطلاق نار من داخل الأراضي السورية، وأكد أن منطقة الحدود مُسيطرٌ عليها من قبل قوات الحدود والجيش.

كما قال بيان القوات المشتركة إن تنظيم داعش يسيطر فقط على مقطع من الحدود شمال نهر #الفرات من الجانب السوري وأن مناوشات تحصل بين الحين والآخر.

وكان قائد عسكري في ميليشيات الحشد الشعبي أكد أن قواته انتشرت على الحدود السورية لدعم حرس الحدود بعد تعرضه لإطلاق نار من داخل سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح في بيان الجمعة إنه "بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية لعدة تعرضات عبر صواريخ موجهة وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشعبي وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ".