كركوك.. مجلس المحافظة يؤجل اجتماعاته منذ سيطرة بغداد

أعلن مجلس محافظة #كركوك شمال #العراق، الأحد، تأجيل عقد جلسة المجلس المقررة الثلاثاء المقبل إلى إشعار آخر، لتزامنها مع أعياد الميلاد.

ويأتي قرار التأجيل بعد يوم واحد من مطالبة المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك الادعاء العام الاتحادي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من مسؤولي المحافظة، من بينهم رئيس مجلسها بالوكالة ريبوار طالباني، على خلفية مشاركتهم في الاستفتاء ورفعهم العلم الكردي بالمحافظة.

وقال عماد العامري، المتحدث باسم المجلس في بيان، إنه بناء على طلب من أعضاء من مجلس المحافظة تقرر تأجيل اجتماع المجلس الثلاثاء المقبل إلى اشعار آخر لتزامنه مع أعياد الميلاد ورأس السنة الجديد.

وكان مجلس محافظة كركوك الذي يسيطر عليه أغلبية كردية، قد صوت في آذار/مارس الماضي، على رفع علم إقليم الشمال في المحافظة.

كما صوت المجلس لصالح إجراء استفتاء #الانفصال الباطل بالمحافظة في سبتمبر/أيلول الماضي، وسط مقاطعة العرب والتركمان.

ومنذ سيطرة القوات الاتحادية على محافظة كركوك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يعقد مجلس المحافظة أي جلسة رسمية له بسبب الخلافات بين المكونين العربي والتركماني من جهة، والمكون الكردي من جهة أخرى حول آلية عقد الجلسات.