رغم إصرار العبادي.. مطالبات بتأجيل الانتخابات العراقية

قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إن الاستعدادات جارية لاستكمال المتطلبات الأساسية للانتخابات البرلمانية المزمعة في الثاني عشر من مايو المقبل.

وأوضح الجبوري أن العمل يجري حاليا على استكمال مختلف المتطلبات، منها عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، فضلاً عن الأطر الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

إلى ذلك تدعم قوى سياسية عراقية عدة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف مايو المقبل لمدة ستة أشهر على الأقل.

ويدعم ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى السنية، إضافة إلى الحزبيْن الكردييْن الرئيسييْن تأجيل الانتخابات، فيما يصر العبادي على إجراء الانتخابات في وقتها.

وأكدت مصادر عراقية لصحيفة الحياة أن الحزبيْن الكردييْن لا يريدان خوض الانتخابات وحصد آثار فشل الاستفتاء على الانفصال، والانسحاب من المناطق المتنازع عليها.