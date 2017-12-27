التحالف: لم يبق سوى أقل من 1000 داعشي بسوريا والعراق

قال #التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنه لم يتبق في العراق وسوريا سوى أقل من 1000 من مقاتلي التنظيم، أي ثلث العدد التقديري لهم قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

وكان قد أعلِن النصر على التنظيم في الأسابيع الأخيرة، وقد تم إخراج مقاتليه من كافة المدن والقرى السورية والعراقية.

وقادت الولايات المتحدة تحالفا دوليا وجّه ضربات جوية للتنظيم منذ عام 2014، عندما اجتاح مقاتلوه نحو ثلث مساحة #العراق. وقامت القوات الأميركية بدور المستشار على الأرض مع قوات الحكومة العراقية ومع فصائل كردية وعربية في سوريا.

وقال التحالف لوكالة "رويترز" في بيان عن طريق البريد الإلكتروني:" بسبب التزام التحالف والكفاءة التي أثبتها شركاؤنا في العراق وسوريا يقدر أن هناك ما يقل عن 1000 إرهابي من تنظيم داعش في منطقة عملياتنا المشتركة تجري مطاردتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق".

ولا يشمل هذا الرقم مناطق في غرب #سوريا تحت سيطرة قوات نظام الأسد وحلفائه.

وقالت روسيا الحليف الرئيسي للأسد اليوم الأربعاء إن المعركة الرئيسية مع التنظيم في سوريا انتهت. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن المهمة الرئيسية في سوريا الآن أصبحت القضاء على جبهة النصرة.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قال في 5 ديسمبر/كانون الأول إن أقل من 3000 مقاتل ما زالوا في سوريا والعراق. وأعلن العراق تحقيق النصر النهائي على التنظيم في التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

وقال التحالف اليوم الأربعاء إن أغلب مقاتلي التنظيم إما سقطوا قتلى أو وقعوا في الأسر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولم يرد التحالف على سؤال عما إذا كان بعض المقاتلين تمكنوا من الهرب إلى دول أخرى، وقال إنه لن يخوض في "تكهنات عامة" لكنه أضاف أنه يعمل من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك.

وأضاف: "يمكننا إبلاغكم أننا نعمل مع شركائنا لقتل #الإرهابيين الباقين من تنظيم #داعش أو أسرهم وتدمير شبكتهم ومنع عودتهم للظهور وكذلك لمنعهم من الهرب إلى الدول المجاورة".