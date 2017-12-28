تمديد تعليق الرحلات الدولية لإقليم كردستان حتى فبراير

مددت سلطة الطيران المدني العراقية، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري #أربيل والسليمانية بإقليم كردستان لشهرين، أي لغاية 28 فبراير المقبل.

ويستثني القرار الرحلات الداخلية في الإقليم.

فيما أبدت وزارة النقل في حكومة إقليم #كردستان، أسفها لتمديد تعليق الرحلات الدولية، وعبرت عن رغبتها واستعدادها لبدء حوار يحل المشاكل العالقة مع #بغداد.

وكانت #الحكومة_العراقية قد علّقت جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من 29 سبتمبر الماضي، أي بعد 4 أيام فقط من إجراء #الاستفتاء في إقليم كردستان، ولا يزال الحظر مستمراً حتى الآن.