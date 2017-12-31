التحالف: 14 ألف ضربة ضد داعش بالعراق منذ سبتمبر 2014

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عن تنفيذ أكثر من 14 ألفاً و100 ضربة ضد أهداف تنظيم #داعش في #العراق منذ سبتمبر عام 2014 وحتى الآن.

وقال المتحدث باسم التحالف توماس فيل إن هذا الرقم يشمل الغارات الجوية التي تقوم بها طائرات التحالف، بالإضافة إلى هجمات الطائرات بدون طيار والمدفعية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن تحرير أرض العراق بالكامل من داعش في 9 ديسمبر.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، إنه "سنبقى في حالة تأهب لمواجهة أي عودة للإرهاب لأن المعركة مستمرة"، معتبراً أن حصر السلاح بيد الدولة وتأسيس سيادة القانون أهم خطوات البناء.

ودعا العبادي السياسيين إلى تجنب الخطاب التحريضي الطائفي لمنع عودة الإرهاب، مؤكداً أن عملية إعادة الإعمار ستشمل كل مدن العراق.

واعتبر أن "الوحدة كانت سلاح النصر ضد الإرهاب ويجب العمل على حمايتها"، داعياً العراقيين إلى "المحافظة على نصرهم وحماية وحدتهم".