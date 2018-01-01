"رأس السنة" يصيب أكثر من 200 عراقي

قالت مصادر أمنية وطبية، الاثنين، إن أكثر من 200 شخص أصيب بحروق وجروح جراء الألعاب النارية، التي استخدمت في العاصمة العراقية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

وذكرت دائرة صحة الرصافة في بيان لها أنه تم تسجيل 120 حالة إصابة بسبب سوء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات والرمي العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأس السنة. وأضافت الدائرة أن 25 حالة من هؤلاء خطرة، وتم إدخالهم صالة العمليات.

من جهته، قال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، لوكالة "الأناضول" إن أكثر من 80 شخصاً أصيبوا ليلة رأس السنة بجروح بعضها خطرة بجانب الكرخ من بغداد خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية بعد استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بطرقية عشوائية.

وأوضح خلف أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من العراقيين ممن أساؤوا استخدام المفرقعات والألعاب النارية والتي تسببت بإصابة عدد من المواطنين في منطقة المنصور، حيث استخدمت تلك المفرقعات بطريقة أفقية مما تسببت بإصابات بين صفوف المحتفلين.