بغداد تبشر بحلحلة مع كردستان.. وأنباء جديدة عن المعابر

أعلن إحسان الشمري، مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين عن صدور عدة قرارات لإنهاء الأزمة بين بغداد و #أربيل.

وقال الشمري في تصريح نشر على صفحته على الفيسبوك إنه "بناءً على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة بإنهاء الأزمة، مع الارتباك الداخلي نتيجة أزمة الرواتب، وصلت رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات"، مبيناً أن "هذه القرارات هي استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات"

من جانبها لم تؤكد مصادر من حكومة إقليم #كردستان الخبر، واكتفت بالقول إن وفداً رسمياً سيتوجه إلى #بغداد لاستكمال المباحثات.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية كشفت الاثنين عن تطورات وتحركات بملف استئناف الحوار بين بغداد واقليم كردستان.

وتحدث مصدر مسؤول في الرئاسة عن ردود فعل إيجابية متبادلة بين رئيس الحكومة العراقية حيدر #العبادي ورئيس وزراء كردستان بشأن مبادرة الرئيس فؤاد معصوم.

إلى ذلك، كشف مستشار الرئيس العراقي عبد الله علياوي عن موعد لاجتماع الرئاسات الثلاث لتحديد مصير الحوار بين بغداد وأربيل، موضحاً أن مبادرة الرئيس فؤاد معصوم وصلت إلى مرحلة متقدمة، مبيناً أنه "من المقرر أن تجتمع الرئاسات الثلاث الأسبوع المقبل ليقرروا بدء المفاوضات بين المركز والإقليم".

البيشمركة: مواقف بغداد متقلبة

في المقابل، وصفت وزارة #البيشمركة في حكومة إقليم كردستان مواقف بغداد بـ"المتقلبة"، مؤكدة أنها لم تتوصل لأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية من الناحية العسكرية.

وبعد العديد من الاجتماعات في أربيل وبغداد، أشارت البيشمركة إلى أن بغداد غير مستعدة للاتفاق السياسي والحوار والتفاوض وأن مطالبها غير محددة وثابتة.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن إيران أعادت اليوم الثلاثاء فتح معبرين حدوديين مع منطقة كردستان العراق، كانت قد أغلقتهما بعد استفتاء أيد استقلال المنطقة الكردية.

وقالت الوكالة نقلاً عن القنصلية الإيرانية في أربيل "سيعاد فتح منفذي تمرجين في بيرانشهر وبرويز خان في قصر شيرين الحدوديين مع أربيل والسليمانية."