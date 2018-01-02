إيران تعلن عن إعادة فتح معبرين مع إقليم كردستان

في توقيت "غريب" إذ يأتي على وقع التظاهرات المستمرة منذ 5 أيام في إيران، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن إيران أعادت اليوم الثلاثاء فتح معبرين حدوديين مع منطقة كردستان العراق، كانت قد أغلقتهما بعد استفتاء أيّد استقلال المنطقة الكردية.

وقالت الوكالة نقلاً عن القنصلية الإيرانية في أربيل "سيعاد فتح منفذي تمرجين في بيرانشهر وبرويز خان في قصر شيرين الحدوديين مع أربيل والسليمانية اللذين تم إغلاقهما منذ فترة بناء على الطلب الرسمي من الحكومة العراقية اعتباراً من الثلاثاء، حيث سيتم إجراء التبادلات التجارية على هذه الحدود فضلاً عن تنقل الركاب".

ويأتي هذا الإعلان على الرغم من أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كان أعلن منتصف ديسمبر أن طهران أعادت فتح كافة معابرها الحدودية مع إقليم كردستان العراق الخاضع لحكم ذاتي بعد إغلاقها بسبب استفتاء على الاستقلال مثير للجدل.

وقال المتحدث بهرام قاسمي، إن معبري حاج عمران وبرويزخان أعيد فتحهما، دون تحديد تاريخ ذلك، بعد أن أعيد فتح معبر باشماخ في تشرين الأول/أكتوبر.