أكثر من نصف النازحين العراقيين عادوا لمنازلهم

فاق عدد #النازحين_العراقيين الذين عادوا إلى منازلهم عدد الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال مسلحي داعش مناطق واسعة من البلاد في 2014، بحسب ما أعلنت، الخميس، المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت المنظمة أنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 عاد 3.22 مليون #نازح إلى منازلهم، في حين لا يزال 2.61 مليون نازح.

وجاء هذا التطور في نهاية الشهر الذي أعلنت فيه السلطات العراقية نصرها العسكري على مسلحي تنظيم #داعش الذين طردوا من كافة مراكز المدن.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في #العراق ساندرا بلاك، إنه على سبيل المثال: "بنهاية 2015 عاد أقل من نصف مليون نازح إلى منازلهم، وفي 2017 عاد 1.85 مليون نازح".

وأوضحت أن "استعادة القوات العراقية مناطق واسعة كانت مهمة" في هذا السياق، بالإضافة لتحسن الأمن.

واحتل داعش في 2014 ثلث أراضي العراق، وهدد وجود الدولة، قبل الهجوم المضاد للقوات العراقية.

ويوجد نحو ثلث النازحين في محافظة نينوي (شمال) وكبرى مدنها الموصل، وهي ثاني مدن العراق، وشهدت حرب شوارع استمرت تسعة أشهر انتهت بتحريرها من المتطرفين.

وبين النازحين العائدين هناك أكثر من مليون عادوا إلى محافظة الأنبار، حيث دارت آخر معركة لاستعادة آخر البلدات التي كانت بيد المسلحين المتطرفين.

وقالت ساندرا بلاك، إن بين العائدين "نحو الثلث أكدوا أنهم وجدوا منازلهم مدمرة تماما أو إلى حد كبير، و60% وجدوها متضررة بشكل متوسط".

كما تضررت البنى التحتية من أعمال العنف ولا تتوفر في بعض الأحياء حتى الآن خدمات الكهرباء وماء الشرب.