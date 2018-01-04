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العبادي لنجل طالباني: من المهم الحفاظ على وحدة العراق

المصدر: دبي - العربية نت
حيدر العبادي
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استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، والحفاظ على وحدة البلد، وتأمين رواتب موظفي #إقليم_كردستان، وحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم عبر الدستور.

كما أكد العبادي خلال البيان، على أهمية أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على وحدة #العراق والنصر الذي تحقق، وبين أن ما قامت به الحكومة الاتحادية هو في صالح مواطني الإقليم.

وأشار العبادي إلى سعي #الحكومة لتأمين رواتب الموظفين في الإقليم بعد التدقيق، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حق المواطن في التعبير.

كلمات دالّة

#إقليم كردستان, #العراق, #الحكومة

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