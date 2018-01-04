العبادي لنجل طالباني: من المهم الحفاظ على وحدة العراق

استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، والحفاظ على وحدة البلد، وتأمين رواتب موظفي #إقليم_كردستان، وحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم عبر الدستور.

كما أكد العبادي خلال البيان، على أهمية أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على وحدة #العراق والنصر الذي تحقق، وبين أن ما قامت به الحكومة الاتحادية هو في صالح مواطني الإقليم.

وأشار العبادي إلى سعي #الحكومة لتأمين رواتب الموظفين في الإقليم بعد التدقيق، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حق المواطن في التعبير.